Motorista perde controle de motocicleta e cai em via pública de Rio Branco

O motociclista Jorge Alves, de 53 anos, sofreu na noite deste sábado (24) um grave acidente no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco (AC).

Segundo relatos de testemunhas, Jorge trafegava em sua motocicleta modelo Neo, de cor preta e placa QWM-0979, sentido centro-bairro, quando perdeu o controle e caiu do veículo. Com o impacto da queda, a vítima bateu a cabeça violentamente no asfalto, resultando em vários escoriações e um possível Traumatismo Craniano Encefálico (TCE).

Populares que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros, chamando a polícia e uma ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançada, que encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde recebeu atendimento médico e seu estado de saúde foi estabilizado.

O acidente aconteceu próximo ao Cristo, na Rua Piauí. A área foi isolada pela Polícia Militar do Batalhão de Trânsito (BPTrans) para os trabalhos de perícia. A motocicleta ficou parcialmente destruída e foi entregue aos familiares da vítima.