Motorista perde o controle de veículo e bate no muro da maternidade de Rio Branco

O motorista Roberto Augusto de Souza, 56 anos, passou mal enquanto dirigia o próprio veículo e sofreu um acidente, na tarde desta terça-feira (6), na ladeira da Maternidade Bárbara Heliodora, localizada na Avenida Getúlio Vargas, no bairro do Bosque em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Roberto trafegava sentido bairro-centro em um carro modelo Corolla, de cor branco e placa EMU-4755, quando de forma inesperada passou mal, desmaiou, perdeu o controle do veículo e subiu na calçada, atropelando um placa de trânsito e batendo em um muro.

Populares ajudaram o motorista e acionaram a polícia e ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Roberto para o pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável, porém, ainda não se sabe as causas do desmaio, por isso, a vítima está em observação no setor de trauma do PS.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia e depois o carro foi removido por um guincho e a rua ficou totalmente liberada.