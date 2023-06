Mulher deixa vídeo em que acusa marido pelo assassinato antes de ser morta; assista

Uma mulher foi morta a tiros no início da manhã deste domingo (18), na frente do fórum de São José da Tapera, no sertão alagoano, instantes após gravar vídeos nos quais afirma que seu marido iria matá-la.

Na reportagem publicada pelo UOL, Mônica Cristina Gomes Cavalcante Alves, de 26 anos, tinha dois filhos.

Os vídeos foram encontrados no celular da mulher. Neles, ela afirma que quem encontrasse o telefone e ela estivesse morta, teria sido ele.

“Quem achar esse celular, se eu tiver [sic] morta, foi Leandro Pinheiro Barros. Ele me agrediu várias vezes, psicologicamente e fisicamente”, completa.

Uma “brincadeira boba”, segundo ela, seria o motivo, mas ela não dá detalhes na gravação. “Ele é abusivo e quer atirar em mim. me defendam”, diz ela, aos prantos. Ela afirma ainda que tem “um relacionamento extremamente abusivo” e que estava tentando se esconder dele no momento dos registros.

“Fiz de tudo para a gente ser feliz, mas não deu.”

Assista abaixo ao vídeo do UOL com as declarações da mulher assassinada: