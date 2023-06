Mulher mata homem que teria se recusado a dividir cerveja em bar

Uma mulher foi presa em flagrante nessa terça-feira (20/6) por matar um homem com uma garrafa de vidro. O crime aconteceu após discussão em um bar na região do Brás, no centro de São Paulo.

Testemunhas disseram à polícia que o desentendimento ocorreu porque ele se recusou a dividir uma cerveja com a mulher. A agressora perfurou o pescoço da vítima com a garrafa quebrada. Os dois seriam bolivianos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o homem estava morto quando os socorristas chegaram ao local, por volta das 20h30.

A mulher permaneceu no local até a chegada dos policiais e não resistiu à prisão. Ela foi conduzida até o 8º Distrito Policial de São Paulo, localizado no Brás.