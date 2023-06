Mulher morre após ser esfaqueada pela namorada em Porto Velho

Uma jovem de 26 anos foi esfaqueada e morta no bairro Nacional, em Porto Velho, no último final de semana. A principal suspeita do crime é a companheira da vítima, que foi presa em flagrante.

Segundo a Polícia Militar (PM-RO), as duas mulheres estavam consumindo bebida alcoólica na conveniência de um posto de gasolina quando iniciaram uma discussão. Testemunhas relatam que após discutirem, ambas resolveram voltar para casa.

De acordo com a polícia, a discussão se intensificou ao longo da noite e em determinado momento, a suspeita efetuou os golpes de faca contra a vítima, identificada como Veluma Tauane de Oliveira.

O crime aconteceu na residência dos pais da suspeita, que segundo testemunhas, teria pego a faca para se defender.

A mulher foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Polícia Civil de Rondônia, responsável investigação do caso.