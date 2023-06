Mulher que deixou facção criminosa é alvo de tentativa de homicídio em Rio Branco

Uma mulher, identificada como Janaína Nobre Leandro, de 27 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio enquanto bebia com seu ex-marido no Ramal da Judia, no bairro Belo Jardim 1, região do Segundo Distrito, em Rio Branco, capital do Acre.

Janaína havia saído recentemente da facção criminosa Bonde dos 13, e havia ido para a zona rural tentar recomeçar sua vida. Nesta sexta-feira (02) ela voltou à cidade para encontrar seu ex-marido.

Segundo relatos, dois criminosos armados em uma bicicleta dispararam contra Janaína, atingindo-a com dois tiros, um na cabeça e outro na coxa esquerda.

Ela foi levada para o pronto-socorro e seu estado de saúde é grave. A Polícia Militar do Acre (PMAC) realizou buscas na região, mas não capturou os criminosos. Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), que são investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), não foram acionados até a publicação desta matéria.