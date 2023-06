Mundial Feminino de FIFA 23: brasileira é 1ª campeã da história

O Brasil é campeão mundial pela terceira vez na franquia FIFA. Neste fim de semana, a jogadora profissional de FIFA 23 Cecilia conquistou o título do ECL Global FIFA Lan Final, o primeiro campeonato mundial feminino da série de jogos da EA Sports. Além da mineira, outras duas brasileiras também disputaram a competição inédita em Londres, na Inglaterra.

Jogadora da Hummer Esports, Cecilia teve início forte na fase de grupos do campeonato mundial de feminino de FIFA 23. Venceu três partidas nas quatro primeiras rodadas. Ao fim da primeira etapa, terminou no topo do grupo B com quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota.

Na fase mata-mata, a mineira bateu a britânica Lisa pelas quartas de final e a portuguesa Diana, do Benfica, pela semifinal. Já na grande decisão, Cecilia passeou em campo e não teve muito trabalho para golear a alemã Fabienne poir 5 a 1 (no agregado) e conquistar o título inaugural ECL Global FIFA Lan Final e o terceiro título mundial de FIFA para o Brasil.

Através das redes sociais, Cecilia comemorou o feito histórico e agradeceu ao apoio da delegação brasileira e da organização do evento inédito.

— É DO BRASIL! Esse fim de semana em Londres participei e venci o primeiro Mundial feminino de fifa! Muito feliz por trazer essa conquista pro Brasil. Agradecimentos especial a todas as meninas, as pessoas do meu lado e a organização — publicou a campeã mundial.