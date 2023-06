Em entrevista ao Gshow, Murilo Benício diz ter se impressionado com o choque dos fãs com a sua aparência. “Já me acostumei… Raspo dia sim, dia não, para gravar. Não sou muito ligado ao meu cabelo e quando raspei foi engraçado ver as pessoas levando sustos e falando: ‘Como você teve coragem?’. Principalmente as mulheres”, destacou.

Questionado sobre a opinião de sua namorada, a jornalista e correspondente global em Londres, Cecília Malan, Murilo revelou a reação dela, e da enteada Olímpia, de 3 anos. “Fiz uma chamada de vídeo com elas e ela brincou: ‘Bota o cabelo de volta”, disse ele, aos risos. Já a namorada disse que gostou, mas tem uma preferência. “A Cecília aprovou, mas ela prefere com”, ressaltou.