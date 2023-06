Murilo Huff pede Gabriela Versiani em namoro com direito a voo surpresa em jatinho particular

Depois de serem flagrados juntinhos várias vezes e até trocarem declarações no Dia dos Namorados, é oficial: Gabriela Versiani e Murilo Huff estão namorando! O anúncio do relacionamento foi feito pela modelo e influenciadora em seu perfil do Instagram, onde ela mostrou detalhes do pedido realizado pelo sertanejo, que é pai do filho de Marília Mendonça.

Versiani postou um vídeo bem produzido do momento do pedido especial. Na gravação, ela aparece descendo vendada do jatinho particular do cantor. Os dois saem da aeronave e entram em um carro. Depois, eles aparecem numa casa e Murilo guia a modelo até o local do pedido. Os dois se abraçam numa espécie de varanda e, em seguida, vão até o jardim. O vídeo, então, mostra a área externa da casa toda decorada com velas e uma mesa posta, com a letra da música “Cigana” escrita.