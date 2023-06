Música: DJ Alok, em parceria com acreano Ixã, exalta povos originários

Recentemente, a Netflix lançou Ricos de Amor 2, filme de romance que aborda temas como a sabedoria dos povos indígenas e medicina das florestas, que é embalado pela canção Meu Amor, parceria do DJ Alok com o cantor Ixã. A faixa conta com mais de 2 milhões de visualizações nas plataformas digitais.

A canção é tocada logo no início do filme e foi criada a fim de lançar luz sobre questões vividas pelos povos originários, presentes no elenco como protagonistas da obra dirigida por Bruno Garotti. Ixã, que vive com o povo Huni Kuî, ­se emocionou ao saber que o single faria parte da trilha sonora do longa nacional: “Fiquei muito feliz pois eu já sou fã da narrativa e agora, com nossa música na trilha, ficou ainda mais especial acompanhar o desfecho da história”.

Clique aqui para escutar a música Meu Amor.

Nainanane Nainanane também compôs a trilha sonora da produção protagonizada por Giovanna Lancellotti e Danilo Mesquita. O som, que é um canto da floresta, foi interpretado pelo líder espiritual Mapu Huni Kuin.

“Ter uma música em um filme já é um marco na nossa carreira, agora, um filme brasileiro e que valoriza os nossos povos originários, é de encher o peito de orgulho. Estou muito feliz e honrado”, expressou Mapu, que ficou surpreso ao saber que a música, sem data de lançamento nas plataformas, ganhou espaço em uma grande produção.

As duas canções embalam o romance entre Paula e Teto, estrelas do filme Ricos de Amor 2. Meu Amor e Nainanane Nainanane fazem parte do projeto Futuro Ancestral, que será divulgado em breve pelo DJ Alok.