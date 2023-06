Na entrega de novas viaturas ao DETRAN, Nicolau diz: “o governo acabou com a indústria de multas investindo na educação“

Ainda essa semana os moradores de Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Brasiléia verão nas ruas seis novas caminhonetes do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN). Adquiridos com recursos próprios, os veículos foram entregues pelo governador Gladson ao DETRAN na tarde desta quarta-feira (21), na sede do órgão, em Rio Branco (AC). O investimento na compra dos veículos foi na ordem de R$ 2,2 milhões.

Primeiro secretário da Assembléia Legislativa, o deputado Nicolau Júnior lembrou de uma medida da gestão de Gladson que colaborou com a redução de ocorrências no trânsito. Logo no primeiro ano de mandato, o governador determinou a retirada dos radares no perímetro urbano de Rio Branco.

A medida não causou nenhum impacto negativo no trânsito, pelo contrário, ajudou o Acre a melhorar sua colocação no ranking nacional de redução de acidentes e mortes no trânsito.

“A população reclamava da implantação daqueles equipamentos que só serviam para multar os trabalhadores. Hoje vemos uma gestão investindo na educação no trânsito, que enxerga o motorista como um parceiro, não como uma fonte de renda”, relembrou Nicolau.