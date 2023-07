Na Gameleira, 12 quadrilhas disputam título nesta sexta-feira no Arraial Cultural 2023

O resultado da quadrilha campeã do Arraial Cultural deste ano será revelado nesta sexta-feira (30), no quarto dia de festa, na Gameleira, em Rio Branco (AC). Ao todo, 12 quadrilhas dos municípios de Rio Branco, Sena Madureira, Porto Acre, Plácido de Castro e Santa Rosa do Purus disputam o prêmio estadual.

As apresentações aconteceram durante os primeiros dias do evento e nesta sexta-feira (30), as últimas quatro irão subir ao palco para as últimas apresentações antes da escolha final. O grupo vencedor irá participar do torneio nacional em Canaã dos Carajás, no Pará.

Minoru Kinpara, presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour, explica que um time de 5 jurados será responsável por escolher a quadrilha campeã deste ano. “Os jurados foram escolhidos pela Liga das Quadrilhas do Acre. São pessoas que têm expertise em julgar os vários quesitos necessários”, afirma.

As três primeiras colocadas retornam ao quadrilhódromo para o desfile das campeãs no domingo (2). Apenas por participarem da competição, cada grupo já recebe um valor de R$ 5 mil para ajudar com os custos de produção e ornamentação.

Premiação

Os vencedores serão escolhidos por um grupo de jurados. Os cinco primeiros colocados receberão um valor além do pago pela participação. Veja:

1º lugar: R$ 8 mil, 2º lugar: R$ 6 mil, 3º lugar: R$ 5 mil, 4º lugar: R$ 4 mil e 5º lugar: R$ 3 mil.

O Arraial Cultural terá um investimento de aproximadamente R$ 800 mil. Além da competição de quadrilhas, contará com atrações musicais e a presença de pelo menos 50 empreendedores.

Veja a programação dos shows desta sexta-feira (30):