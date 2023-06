Nacional derrota São Francisco e mantém liderança do grupo 1 da Série D

Com gols de Iury Tanque e Alan Patrick, o Nacional venceu o São Francisco por 2 a 0 na tarde deste domingo, 11, no estádio da Colina, em Manaus, no Amazonas, e manteve a liderança do grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D com 16 pontos.

Segue em 7º

Com a derrota em Manaus, o São Francisco segue na 7ª colocação do grupo 1 e fica mais distante da possibilidade de lutar pela classificação no torneio.

Jogo na quarta

O elenco do São Francisco retorna nesta segunda, 12, para a capital acreana e na quarta, 14, às 16 horas, recebe o Nacional, no Florestão. A partida marca o início do returno da primeira fase.