“Não adianta ter Amazônia em pé, se não temos BR e habitação”, diz Gladson a ministros

Durante a Plenária Estadual do PPA Participativo 2024/2027, com a presença do ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e do secretário-geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, neste sábado (3), o governador Gladson Cameli disse que suas intenções já foram apresentadas ao Governo Federal.

As plenárias serão realizadas em todos os Estados do país. Principal instrumento de planejamento orçamentário de médio prazo do governo federal, o PPA define as diretrizes e as metas da gestão pública, contemplando despesas de capital, como investimentos.

“Minhas intenções são a BR-364, habitação e internet. Não adianta ter uma Amazônia em pé, preservada, se não temos condições de trafegabilidade, internet boa e casa para os acreanos. Já entreguei esses pedidos ao Governo Federal e estão no PPA”, disse o chefe do executivo acreano.

A equipe da Seplan irá, nas próximas semanas, visitar os 22 municípios do Acre ouvindo as necessidades e propostas dos habitantes de cada município.

“Vamos continuar lutando pela nossa população, garantindo que todos sejam atendidos, que as pessoas tenham orgulho de morar no Acre”, finalizou.

O evento acontece na Universidade Federal do Acre (Ufac) e também conta com a presença de deputados estaduais, federais, prefeitos, secretários de Estado.