Não fale essa frase tão comum em uma entrevista de emprego

Uma entrevista de emprego é a melhor oportunidade para vender a si mesmo a um potencial empregador. Porém, uma resposta fraca ou mal colocada pode arruinar suas chances de conseguir o cargo.

Há pelo menos uma frase em particular que você deve evitar dizer a todo custo em uma entrevista de emprego, diz Angela Santone, vice-presidente executiva sênior de recursos humanos da AT&T.

Angela, que já entrevistou centenas de candidatos ao longo de mais de 20 anos trabalhando em RH, diz que frequentemente ouve essa frase como resposta à pergunta comum: “Conte-me sobre uma vez em que você cometeu um erro e o que aprendeu com isso.”

A pior resposta para essa pergunta, ela explica, é não dar nenhuma resposta.

“Eu sempre fico surpresa quando faço essa pergunta e as pessoas dizem: ‘Não consigo pensar em nenhuma’. Todos nós somos humanos, todos nós cometemos erros. Você quer mostrar ao entrevistador que se sente à vontade para falar sobre essas falhas e, o que é mais importante, que aprendeu algo e cresceu com essa experiência”, diz Angela.

Uma linha fina separa arrogância do orgulho

Mesmo que você queira convencer o entrevistador de que é a melhor pessoa para o emprego, existe uma linha tênue entre arrogância e orgulho, diz Angela: “Você precisa ter cuidado para não transmitir uma imagem que não seja autêntica e verdadeira.”

Em vez disso, seja honesto ao descrever um erro que você cometeu para o entrevistador, mas também enfatize como você usou essa experiência para melhorar seu trabalho, o que mostra que você é consciente de si mesmo e disposto a aprender, diz Santone.

Passe confiança ao entrevistador

Você também pode parecer mais confiante e competente em uma entrevista de emprego ao oferecer exemplos específicos de como você trabalha em equipe ou em projetos em grupo.

A colaboração eficaz é uma “arte perdida” e uma habilidade importante que as empresas estão procurando durante as entrevistas, especialmente à medida que as empresas continuam a trabalhar em um modelo híbrido, acrescenta ela.

Se o entrevistador explicar como você seria esperado para trabalhar com outras pessoas no cargo, veja se você pode relacionar quaisquer detalhes com suas experiências de trabalho anteriores.

“Repetir para eles o que você ouviu sobre o sucesso no cargo mostra que você está ouvindo ativamente e que está realmente interessado e envolvido na conversa”, diz Angela. “É um pequeno passo que pode fazer uma enorme diferença e destacar você de todos os outros.”

Fonte: CNBC Make It