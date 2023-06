‘Não tão aberto, não tão fechado’, afirma Deborah Secco sobre seu casamento com Hugo Moura

Deborah Secco está no elenco do remake de “Elas por Elas”, trama que vai substituir “Amor Perfeito na faixa das 18h da Globo. Enquanto aguarda o início das gravações, a atriz tem falado abertamente sobre sexo e relacionamento em algumas entrevistas. As últimas declarações repercutiram nas redes e uma delas foi sobre o “casamento negociado”, que ela mantém há oito anos como o ator Hugo Moura. “Não é só sobre fidelidade, monogamia, é sobre tudo”, explicou inicialmente Deborah.

“Tenho um casamento num modelo não tão aberto, não tão fechado. Ele é negociado. A gente é sincero um com o outro. Entendi que a vida talvez seja uma hoje e amanhã outra”, comentou. A estrela do filme “Bruna Surfistinha” ainda exemplificou o que significa “aberto” na relação.

“Nosso casamento é aberto para negociar sobre a educação da nossa filha, para onde a gente quer viver daqui a alguns anos… A gente renegocia, a gente é aberto a mudanças, a transformações”, disse Deborah ao Gshow. Ela e Hugo são pais de Maria Flor, de sete anos.