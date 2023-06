Negão desfalca o Rio Branco em duelo decisivo do Estadual

Expulso contra o Andirá/Santa Cruz, o zagueiro Negão vai desfalcar o Rio Branco na partida contra o Sena Madureira. O confronto será disputado na terça (13), às 16h45, e se o Estrelão vencer dará um passo decisivo para garantir uma vaga na semifinal do Campeonato Estadual Sub-20.

Dois treinamentos

O elenco do Rio Branco fará mais dois treinamentos antes do confronto de terça. Os jogadores realizam um trabalho físico neste domingo (11), pela manhã, e na segunda (12),o técnico Eriano Santos comanda o apronto, no José de Melo, e define os titulares.

Ainda avalia

O presidente do Rio Branco, Valdemar Neto, ainda avalia a possibilidade de contratar reforços. O objetivo é melhorar o elenco para tentar a conquista do título e garantir o retorno a Copa São Paulo em 2024.