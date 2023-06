Neymar entra na mira do Al-Hilal após recusa de Lionel Messi, diz TV

Após o argentino Lionel Messi recusar a oferta do Al-Hilal e se transferir para o Inter Miami, da MLS, o clube saudita já tem interesse na contratação de outra estrela do futebol mundial. O brasileiro Neymar, que não deve ficar no Paris Saint-Germain na próxima temporada, entrou no radar do time da Arábia Saudita, segundo a emissora americana CBS Sports.

Ainda de acordo com o canal de TV, os representantes do Al-Hilal viajaram até Paris na última sexta-feira para avaliar uma possível transferência de Neymar. O salário anual seria parecido com o de Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, cujo o valor total é estimado em cerca de 200 milhões de euros (cerca de R$ 1 bilhão, na cotação atual).

Além disso, os gigantes sauditas estariam dispostos a pagar cerca de 45 milhões de euros (aproximadamente R$ 236 milhões) ao PSG pela contratação do brasileiro. Contudo, ainda não teve nenhuma conversa entre os dois times sobre uma possível transferência.