Neymar Jr faz tour em seu jatinho e impressiona internautas com luxo; confira

Neymar Jr pegou todos de surpresa após fazer um tour virtual em seu jatinho particular, durante uma viagem com os amigos, no começo dessa semana. Em seu perfil no Instagram, o jogador de futebol ele fez um vídeo passando pelos cômodos da aeronave, chamando a atenção dos internautas.

Nas imagens, conseguimos ver que o jatinho tem uma suíte com cama de casal, assim como uma sala de jantar e uma sala de TV — ambas com poltronas reclináveis e televisão.

A gravação de Neymar viralizou e, nos comentários, os seguidores do jogador de futebol expressaram seu choque com o luxo da aeronave. “Jatinho particular do Neymar é quatro vezes maior que a minha casa”, brincou um seguidor. “Neymar fazendo tour pelo seu humilde jatinho”, ironizou outro.

Por fim, confira imagens do jatinho:

