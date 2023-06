Neymar Jr: fiscalização aplica multa acima de R$ 5 mi por obra irregular em mansão

Um operação realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente da cidade de Mangaratiba, a 85 km da capital carioca, na mansão do jogador Neymar Jr., resultou na aplicação de multa que deve superar R$ 5 milhões, por crime ambiental. O valor é estimado pela prefeitura do município.

“De acordo com a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, o próximo passo será fazer o parecer das irregularidades constatadas e emissão de multa, a qual, segundo estimativas e diante do dano ambiental causado, não será menor que R$ 5 milhões”, afirma nota da prefeitura encaminhada ao Metrópoles.

A obra foi alvo de denúncias anônimas por crime ambiental. No local, foram encontradas irregularidades como o desvio de curso de água, captação de água de rio sem autorização, captação de água para lago artificial, terraplanagem, escavação, movimentação de pedras e rochas sem autorização, e aplicação de areia de praia sem autorização ambiental.

Durante a operação, a secretária de Meio Ambiente de Mangaratiba deu voz de prisão ao pai do jogador Neymar Jr., o empresário Neymar da Silva Santos. A situação ocorreu durante ação que apurava crimes ambientais em obra de mansão.

De acordo a prefeitura da cidade, a secretária Shayenne Barreto teria sido desacatada pelo pai de Neymar. Ele, porém, não foi detido “considerando o princípio da razoabilidade e diante a um pedido da assessoria do senhor Neymar Santos, o mesmo foi liberado para cumprir um compromisso em São Paulo”.

Em vídeo, o pai do jogador discute com os agentes que estavam no local e afirma que teria autorização para realizar as obras, mas não apresenta o documento. Em determinado momento, ele discute de maneira acalorada com a secretária, que lhe dá voz de prisão.

A fiscalização foi cumprida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mangaratiba, em conjunto com a Polícia Militar Ambiental, a Polícia Civil e agentes do Grupamento de Proteção Ambiental do munícipio.