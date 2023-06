Nicole Bahls mostra galinheiro de luxo e pede sugestões de nomes; veja

A modelo e ex-panicat Nicole Bahls compartilhou um vídeo em sua conta no Instagram para mostrar a rotina de cuidados com o galinheiro que mantém em seu sítio. Com direito a piscina, decoração especial e espaço para banho de sol, as galinhas criadas por Nicole tem uma vida de luxo que inclui também alimentação “saudável”.

Na gravação, ela aparece indo para o quintal em direção à horta de seu sítio, em Itaboraí, no Rio de Janeiro, para buscar couve para alimentar as aves. “Bora pegar uma couve para dar para as galinhas e para o galo. Agora, tem que plantar mais couve. A galinha come ração de milho e tem a ração também para galinhas poedeiras, para estimular a botar ovos. Mas eles podem comer couve também, que eles gostam”, disse.

Nicole também compartilhou uma de suas preocupações com a alimentação das espécies. “Sempre estou buscando uma coisinha pra ver se as galinhas não enjoam da alimentação, porque eu mesma não gosto de comer a mesma coisa todo dia”, explica. No vídeo, ela também pede dicas para os seguidores: “Se vocês tiverem dicas de coisas saudáveis que as galinhas podem comer me mandem aqui”, disse.

Na sequência, ela pede ajuda aos seguidores para escolher nomes para as aves.