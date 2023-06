No Acre, Batista do Bosque reúne mais de 500 pessoas em evento para casais; FOTOS

A Igreja Batista do Bosque realizou neste final de semana a Conferência “Escolhi te amar”. O evento aconteceu através da Rede “Sou Família”, que trabalha com os casais da igreja. O casal de pastores Valéria e Agostinho Gonçalves recebeu mais de 230 casais, cerca de 500 pessoas, em dois dias de evento, que foi finalizado com um jantar especial.

A conferência recebeu os pastores de Batista de Brasília, Laudejair e Eline Guerra, para ministrar os casais. Além dos pastores de Brasília, a catedral no Acre contou com a presença das IBB de Rondônia e Amazonas, e também suas filiais no estado.

Em conversa com a coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, a organização destacou o trabalho realizado pelo casal Agostinho e Valéria: “Trabalho muito bonito que o pastor Agostinho e Valéria estão fazendo com os casais, através da Rede Sou Família, que tem como líderes os nossos casal de pastores Alex e Dora Ferraz.”

Veja fotos da Mídia IBB cedidas para nossa coluna: