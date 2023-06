No Acre, número de migrantes aumenta 400% em apenas um mês

Técnicos do Ministério da Saúde vieram ao Acre para uma visita aos abrigos e alojamentos para imigrantes que vivem no estado. As equipes chegaram na segunda-feira (5) e encerram as ações em solo acreano na última quarta-feira (7).

No mês de março, a crise política no Peru fez com que o fluxo de imigrantes voltasse a aumentar nas cidades acreanas que fazem fronteira com Peru e Bolívia. Por conta disso, as casas de apoio montadas no Acre para atender os imigrantes ficaram com lotação máxima.

Entre janeiro e fevereiro, o número de migrantes que passaram pelas casas de apoio na cidade de Assis Brasil, saltou de 100 para 500 – com variação de 400%. Em virtude do fato, o governo do Acre criou um gabinete de crise, com uma sala de situação para tratar sobre o crescente fluxo de entrada dos imigrantes no estado.

As visitas estão sendo realizadas nas instalações em cidades que fazem fronteira com o Peru e a Bolívia. Há abrigos em Assis Brasil, Epitaciolândia, Brasiléia, municípios que recebem imigrantes de todo o mundo. Rio Branco também recebeu a visita dos técnicos.

As visitas são realizadas com o intuito de subsidiar ações de melhorias no acolhimento e serviços de saúde ofertados para este público.