No Acre, número de mortes violentas cresce no primeiro trimestre de 2023

Dados do Monitor da Violência, instrumento criado pelo G1, revelaram que o número de mortes violentas no estado do Acre cresceu em 20,9% nos três primeiros meses de 2023, quando comparado com o mesmo período do ano passado.

O Monitor da Violência trabalha com base em informações oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. Nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2023, foram contabilizadas 52 mortes violentas no Acre, levando em consideração feminicídios, homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

No primeiro trimestre de 2023, o estado contabilizou 43 mortes, ficando em segundo lugar no ranking dos estados do Norte, ficando atrás apenas do Amapá, que registrou crescimento de 87%.

Em 2022, foram contabilizadas 216 mortes violentas no estado acreano. Um crescimento de 19% em um ano. Em 2021, foram registradas 181 mortes. Ano passado, a média foi de 23,8 mortes violentas para 100 mil habitantes no estado.

Com relação aos números de feminicídios, no ano passado foram contabilizadas 12 mortes.