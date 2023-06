No Acre, polícia prende homem que agrediu irmão com barra de ferro

O Pelotão Ambiental do 6º Batalhão Ambiental da Polícia Militar prendeu um homem, na noite da sexta-feira (9), após ele agredir o próprio irmão com uma barra de ferro. O caso aconteceu na Vila Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul.

A guarnição de serviço recebeu uma denúncia de agressão entre irmãos na Vila e se deslocou até o local para averiguar a situação. Ao chegar no hospital da comunidade, a vítima confirmou a veracidade das informações. Um dos irmãos teria desferido um golpe na cabeça do outro, usando uma barra de ferro.

Na ocasião, os policiais tiveram informações de que o autor do crime, um homem de 33 anos, vinha agredindo seus irmãos repetidamente ao longo do dia. As vítimas informaram que o agressor é usuário de drogas.

Após apuração dos fatos, os agentes iniciaram buscas pelo agressor e o localizaram. Após dar voz de prisão, os policiais o conduziram, juntamente com a barra de ferro utilizada no crime, até a Delegacia de Polícia Civil, onde seriam adotadas as medidas legais cabíveis. Durante a prisão, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe policial e do próprio detido, devido ao seu comportamento agressivo.