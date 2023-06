No Acre, PRF prende mulher com 2 kg de maconha e apreende 32 pneus de origem estrangeira

Nesta terça-feira (20), a A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu uma jovem de 19 anos, passageira de um táxi, e apreendeu diversos pneus de origem estrangeira. As ocorrências aconteceram durante fiscalização na BR-317, rodovia que interliga o Brasil à fronteira com Bolívia e Peru.

Por volta de 8h30, no município de Senador Guiomard/AC, a equipe PRF deu ordem de parada a um taxista que transportava alguns passageiros. Dentre os quais, estava uma mulher que apresentava nervosismo em excesso e contou versões contraditórias do motivo da viagem, na região de fronteira. Diante da fundamentada suspeita, os policiais realizaram fiscalização minuciosa e foi identificado um isopor no bagageiro, de propriedade da passageira, contendo aproximadamente 1,810 kg de maconha. A mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida com o entorpecente para a Delegacia de Polícia Civil da cidade.

À tarde, durante serviço de ronda, a PRF parou um carro, no km 131 da BR-317. No decorrer da fiscalização, foi solicitado ao condutor que abrisse o porta-malas do veículo, onde foram apreendidos 32 pneus estrangeiros novos. Ao ser questionado sobre a procedência da mercadoria, o motorista informou que comprou tudo na Bolívia e que não houve o desembaraço aduaneiro no momento em que ele entrou no Brasil. Diante dos fatos, o material foi apreendido e entregue na Receita Federal em Rio Branco/AC. O homem poderá responder pelo crime de descaminho na justiça.