No Acre, quase 30 mil pessoas se inscreveram no programa CNH Social

Com inscrições abertas desde o dia 3 de maio, 29.684 pessoas se inscreveram para concorrer as 5 mil vagas disponibilizadas para o programa CNA Social. O balanço parcial foi divulgado pelo Departamento Estadual de Trânsito, nesta sexta-feira (2).

As inscrições encerraram na quinta-feira (1). O programa é destinado para as pessoas de baixo poder aquisitivo, que necessitam tirar a primeira habilitação, mudar ou adicionar categoria gratuitamente.

Na modalidade da CNH urbana, se inscreveram um total de 20.939 pessoas. Já na modalidade rural, foram 7.100 inscritos. Para a modalidade estudantil, se candidataram 1.645 pessoas.

O que é o CNH Social

O programa disponibiliza vagas para emissão gratuita da habilitação a estudantes com idade entre 18 e 25 anos, que cursaram e concluíram o ensino médio na rede pública de ensino e moradores das zonas urbana e rural inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal. Serão reservados 5% das vagas para pessoas com deficiência.

Os candidatos selecionados participarão do curso teórico de legislação de trânsito, das aulas práticas de direção e têm o direito a até três repetições de testes gratuitos por meio de parcerias com os centros de formação de condutores.

Todos os municípios serão contemplados, sendo 40% das vagas são destinadas aos moradores da capital e 60% para os demais municípios.