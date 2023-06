Nº de mortos sobe para 11 após ciclone extratropical no RS; 20 estão desaparecidos

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou a morte de 11 pessoas e o desaparecimento de 20 por consequência dos temporais causados por um ciclone extratropical que atingem o Rio Grande do Sul desde a madrugada de sexta-feira (16). O balanço foi divulgado no início da tarde deste sábado (17). No total, há 41 municípios atingidos, com registro de 2.330 desabrigados e 602 desalojados.

A Defesa Civil descreve que aconteceram três mortes em Maquiné, no Litoral Norte; duas mortes em São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre; uma em Novo Hamburgo, uma em Esteio e outra em Gravataí, as trêss cidades na mesma região; uma em Caraá; uma em Bom Princípio; e uma em São Sebastião do Caí. No início da tarde, em entrevista ao canal Globo News, o Governador Eduardo Leite mencionou reunião de trabalho a ser feita na segunda-feira (19) para que sejam dimensionadas as ações de emergência a serem feitas pelo governo do estado.

Estão desaparecidas duas pessoas em Três Forquilhas e 18 pessoas em Caraá, todos municípios do Litoral Norte. Equipes da Defesa Civil trabalham para localizar os desaparecidos.

Cerca de 120 mil pontos estão sem energia elétrica na área de concessão da Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica (CEEE). As regiões mais afetadas são a Metropolitana (com 100 mil clientes sem energia) e Litoral Norte (com 20 mil). Os municípios mais impactados são Porto Alegre, Viamão, Alvorada, Tramandaí, Santo Antônio da Patrulha, Imbé e Capão da Canoa.

Na área de cobertura da RGE, são 68 mil clientes, principalmente nas regiões Metropolitana e Vale do Sinos, em cidades como Gravataí, São Leopoldo, Dois Irmãos, Esteio, Canoas, Novo Hamburgo e Cachoeirinha.

Morte e desaparecimentos

De acordo com a Defesa Civil, duas mortes foram registradas em São Leopoldo, na Região Metropolitana, e uma em Maquiné, no Litoral Norte. Durante a manhã de sexta, o governador Eduardo Leite informou que uma das vítimas de São Leopoldo tinha 23 anos e morreu após sofrer uma descarga elétrica. À tarde, o Corpo de Bombeiros informou que o corpo de um desaparecido foi encontrado no bairro São José.

Em Maquiné, a vítima é um homem de 69 anos, de acordo com a prefeitura.

A quarta vítima morreu em Novo Hamburgo. Segundo a Defesa Civil, é um homem, de 60 anos.

Conforme a Defesa Civil, a vítima em Gravataí é um homem de 29 anos que morreu, possivelmente, por afogamento.

Em Bom Princípio, morreu um idoso de 73 anos após cair de carro no Rio Caí. Informações sobre a pessoa encontrada morta em Caraá não foram divulgadas pela Defesa Civil.

Aulas canceladas

Prefeituras de 21 cidades cancelaram as aulas em escolas, por questão de segurança, na sexta devido aos problemas causados pelo ciclone extratropical que atingiu o RS.

Cancelaram aulas as cidades de Alvorada, Brochier, Cachoeirinha, Canoas, Capão da Canoa, Cidreira, Dom Pedro de Alcântara, Gravataí, Lindolfo Collor, Maquiné, Maratá, Novo Hamburgo, Osório, São Leopoldo, Sapucaia do Sul, Terra de Areia, Torres, Tramandaí, Três Cachoeiras, Viamão e Xangri-Lá.

Hospital alagado

O Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa, no Litoral Norte do RS, restringiu totalmente os atendimentos desde a noite de quinta-feira (15), após ficar completamente inundado por conta da forte chuva que atingiu a cidade. Imagens mostram a água entrando pelas janelas e alagando corredores da unidade (veja acima).

A direção da instituição chegou a divulgar um comunicado em que orienta pacientes a procurarem outras unidades de saúde.

À tarde, o serviço foi restabelecido. O serviço de tomografia continua suspenso. Procedimentos eletivos do dia não foram retomados e estão sendo reagendados.

Resgate de bote na UPA

Em Sapiranga, na Região Metropolitana de Porto Alegre, o Corpo de Bombeiros usou botes para resgatar dois pacientes que estavam internados na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) na sexta.

De acordo com a prefeitura da cidade, o local ficou inundado devido ao temporal causado pelo ciclone extratropical que passa pela costa da Região Sul do Brasil.

Outros 15 pacientes que estavam na UPA, além dos dois resgatados, foram encaminhados para o hospital da cidade, onde receberam acolhimento.

O Executivo Municipal orienta a população a procurar o hospital se precisarem de atendimentos médicos de urgência e emergência.

Morador e cachorro resgatados

Em Lindolfo Collor, a cerca 60 km de Porto Alegre, um morador e um cachorro que estavam ilhados foram resgatados de helicóptero.

Uma moradora de Caraá, município a cerca de 90 km de Porto Alegre, registrou o momento em que a força do temporal de sexta-feira arrasta uma casa na localidade de Passo do Marco. De acordo com a prefeitura, dois idosos e uma adolescente estavam no interior da residência.

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), orientou os moradores da cidade a não saírem de casa na sexta.

“A quem tiver possibilidade, fazemos apelo para que evitem deslocamentos”, publicou o prefeito de Porto Alegre em suas redes sociais.