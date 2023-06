No Dia do Orgulho LGBTQIAP+, Estácio Unimeta realiza simpósio sobre o tema em Rio Branco

O dia 28 de junho é lembrado como o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+ e em alusão a data, a Estácio Unimeta realiza um evento para dialogar sobre saúde. O I Simpósio Estácio Unimeta LGBTQIAP+ acontece às 18h, no Auditório do 2º andar da instituição.

Para falar sobre o assunto, a Unimeta convidou cinco palestrantes que irão compor a mesa. Conheça:

Everton Damasceno Silva é psicólogo graduado pela Faculdade da Amazônia Ocidental (FAAO), gestalt-terapeuta habilitado pelo Centro de Treinamento e Capacitação em Gestalt-terapia de Belém do Pará (CCGT); membro do I Grupo de Estudos em Gestalt-terapia do Acre (GEEGT Acolher), jornalista, assessor de imprensa e de editor-chefe do site ContilNet Notícias.

Michelle Franco é servidora Pública Federal, mestra em Educação e integrante do Conselho da Associação de Mulheres Travestis e Trans do Acre.

Cristiane Sousa é fisioterapeuta especialista em Educação e Saúde com ênfase em Processos Pedagógicos Ativos pela UEMS, especialista em Educação Multiprofissional em Educação Permanente em Saúde, pela UFRGS. Coordenou o Núcleo de Educação Permanente em Saúde da Policlínica Tucumã, em Rio Branco-Acre. Atua como palestrante e facilitadora em politicas de saúde voltadas para a qualidade funcional e sexual da pessoa humana.

Felipe dos Santos Lopes é advogado, mestre em administração pública pela UNB e presidente da comissão da diversidade sexual da OAB/AC.

Rubby da Silva Rodrigues é mulher Trans, servidora do Centro de Atendimento à Vítima (CAV) do MAPC, graduanda em Gestão de Recursos Humanos, palestrante e militante do Movimento Social por direitos Iguais para a População LGBTQIAP+ e membra da RedeTrans Brasil.

NAKA homem negro transmasculino, bacharel em Comunicação Social com ênfase em Publicidade e Propaganda, graduando em Direito, membro do Instituto Brasileiro de Transmasculinidades – IBRAT. Atualmente, está chefe do Núcleo de Populações Prioritárias e Vulneráveis da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre).

Maicon Lima Moura é advogado especialista em Direito Público, Administrativo e Civil, egresso MBA em Gestão e Políticas Públicas pelo Instituto Superior de Formação Continuada em Curitiba, mestrando em Direitos Sociais e Processos Reivindicatórios, pelo Instituto de Ensino Superior de Brasília – IESB, membro da Comissão da Diversidade e Gênero da Ordem do Advogados do Brasil – Seccional Acre.