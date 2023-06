No interior, polícia apreende trio de adolescentes que portavam armas de fogo

Policiais militares do 2º Pelotão destacado de Santa Rosa do Purus, em parceria com policiais, conseguiram realizar farta apreensão de materiais ilícitos na cidade de Santa Rosa, interior do Acre. Eles cumpriram mandados de busca e apreensão expedidos pela justiça.

No final das contas, os policiais apreenderam os seguintes materiais: 02 espingardas calibre 16, com munições do mesmo calibre, 01 binóculo, 01 televisão, 01 caixa de som e materiais utilizados para embalar drogas.

Durante a ofensiva, três infratores foram presos em flagrante delito e encaminhados para a Delegacia de Santa Rosa. O trio deverá ser transferido para o presídio de Sena Madureira, visto que, naquela cidade não tem unidade penitenciária.