“No MDB é normal ter vários pré-candidatos, mas o partido é que decide”, diz Flaviano Melo

Consultado sobre como estão as tratativas a respeito das próximas eleições municipais no âmbito do MDB, o presidente da executiva estadual do partido no Acre, o ex-deputado Flaviano Melo, disse que o momento é de organização para construir boas chapas tanto majoritárias, quanto proporcionais em todos os municípios, mas o foco é mesmo a disputa em Rio Branco, por ser o maior colégio eleitoral do estado.

Indagado sobre o porquê de o deputado estadual Emerson Jarude, na condição de presidente da executiva municipal de Rio Branco, não estar participando das conversas com outros partidos, como o PT por exemplo, a respeito das eleições na capital. Flaviano disse: “Eu e alguns membros da executiva estadual falamos com deputado Jarude e ele confirmou que é pré-candidato a prefeito”, afirmou.

Sobre como fica o convite para que o ex-prefeito Marcus Alexandre filie-se ao MDB para ser candidato a prefeito de Rio Branco pela sigla, diante da pretensão de Jarude e da resistência de emedebistas, mais precisamente dos membros da executiva municipal, Flaviano é enfático: “No MDB é normal se ter vários pré-candidatos, mas no momento exato o partido decide”, sacramentou.

As falas de Flaviano confirmam que o MDB está se movimentando para ser protagonista no processo eleitoral que se avizinha. Embora Jarude tenha sido o deputado estadual mais votado da sigla nas últimas eleições estaduais, Marcus Alexandre é o que aparece com melhor índice nas recentes pesquisas de opinião sobre preferência do eleitorado de Rio Branco.

Sobre a acolhida do MDB, não apenas a Marcus Alexandre, mas também ao PT, enquanto partido aliado numa ampla frente, na condição de coadjuvante, conforme tem declarado o atual presidente Daniel Zen, Flaviano disse: “Não tenho conhecimento, mas ninguém recusa apoio, né!?”, concluiu