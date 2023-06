“Nosso trabalho não serve de nada”, desabafa Lene Petecão na Câmara de Rio Branco

Não é de hoje que os vereadores de Rio Branco utilizam a tribuna da Câmara Municipal para expor suas insatisfações na relação política e institucional dispensada pela Prefeitura de Rio Branco aos parlamentares mirins. Na sessão desta quinta-feira (01), a vereadora Lene Petecão (PSD) de forma mais incisiva e direta disparou o desabafo: “Às vezes nosso trabalho não serve de nada dentro desse Parlamento”.

Lene, que é irmã do senador Sérgio Petecão, mantém-se na base de sustentação ao prefeito Tião Bocalom mesmo após o rompimento da relação política entre os dois. “Nem convidada para uma conversa pelo Executivo sobre minhas próprias proposições eu fui e olha que sou da base. Claro que parabenizo esta ação da prefeitura, pois toda ajuda a população é bem-vinda, mas, infelizmente, não temos o devido reconhecimento”, disse.

A vereadora referia-se ao ato de apresentação do Projeto de Lei, de autoria do Executivo Municipal para isenção do IPTU para os imóveis atingidos pelas cheias, realizado na sede da Prefeitura de Rio Branco na última quarta-feira (31). “Para minha surpresa esta semana a prefeitura anunciou um PL que estabelece remissão do IPTU para imóveis atingidos pelas cheias. Ora, tendo em vista que essa se trata de uma pauta abordada por esta vereadora aqui e devidamente encaminhada ao Executivo, não entendo porque não fui convidada para o debate”, questionou.

Lene Petecão lembrou que há um ano vem debatendo a possibilidade de isenção do IPTU à parte da população em decorrência de situações pontuais, inclusive, tendo apresentando indicações à Prefeitura, incluindo um Anteprojeto de lei e a realização de audiência pública tratando sobre o tema.

“O Executivo avançou no debate, mas não deu o devido reconhecimento ao trabalho parlamentar. Somos muitas vezes achincalhados pela população que nos questionam quais trabalhos estamos fazendo dentro desta Casa. A impressão que tenho é que não valeu meu esforço de andar nas ruas alagadas, conversar com a população, verificar as necessidades, dar assistência ao povo”, pontuou.

Antes de concluir Lene questionou a participação da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa) e a exclusão da Câmara Municipal. “Não desmereço a importância da Acisa, mas não entendo o desmerecimento a esta Casa Legislativa. Temos uma participação direta nesse debate, não só eu, mas muitos vereadores aqui. É incompreensível”, concluiu.