Novo valor de contribuição do MEI começa a valer nesta terça

Os novos valores da contribuição de microempreendedores individuais (MEIs) começam a valer nesta terça-feira (20/6) para boletos com vencimento a partir desta data.

O valor, que antes era de R$ 65,10 (com o salário mínimo de R$ 1.302), agora subirá para R$ 66. O aumento acompanha o novo valor do mínimo, de R$ 1.320, anunciado no dia 1º de maio.

Para o MEI Caminhoneiro, que paga mais para a Previdência Social, a contribuição passa de R$ 156,24 para R$ 158,40.

Microempreendedores individuais e profissionais autônomos com regime tributário e previdenciário simplificado pagam 5% do salário mínimo por mês para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O MEI Caminhoneiro recolhe 12% do salário mínimo.

Valor adicional

Cada atividade tem um valor adicional de contribuição, variável de acordo com a área de atuação. Aqueles que têm atividade ligada ao comércio e à indústria pagam R$ 1 a mais referente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), tributo estadual.

Os trabalhadores do setor de serviços pagam R$ 5 a mais do Imposto sobre Serviços (ISS), que é municipal.

Os valores a serem recolhidos pelo MEI, com os impostos, ficam assim: