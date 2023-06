Número de mortos após ciclone sobe para 11 no RS; 15 estão desaparecidos

Ao todo, 40 municípios gaúchos foram atingidos. Pelo menos 2.330 pessoas estão desabrigadas e outras 620 desalojadas por causa dos deslizamentos de terra e da falta de energia. As rajadas de vento na região chegaram a atingir 100 km/h.

De acordo com a Defesa Civil, as mortes foram registradas em São Leopoldo, Novo Hamburgo, Gravataí, Maquiné, Caraá, Bom Princípio, São Sebastião do Caí e Esteio. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), sobrevoou cidades afetadas e adiantou que haverá uma reunião de trabalho na próxima segunda-feira (19/6) para calcular os estragos e decidir quais ações de emergência serão tomadas.

Até o momento, ao menos duas pessoas estão desaparecidas em Três Forquilhas e 18, em Caraá. Equipes da Defesa Civil realizam operações na região para localizar os desaparecidos.

Aproximadamente 120 mil pontos estão sem energia elétrica na área onde há concessão da Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica (CEEE). Os municípios mais afetados são Porto Alegre, Viamão, Alvorada, Tramandaí, Santo Antônio da Patrulha, Imbé e Capão da Canoa.

O Corpo de Bombeiros do estado realiza operações de resgate de pessoas e animais afetados pelas fortes tempestades. Confira: