Numerologia: confira o significado das letras do seu nome

A numerologia pode ser aplicada em vários aspectos da nossa vida. No número da nossa casa, em títulos de obras de arte e até mesmo no nosso nome. Você sabia disso?

Pois é! Cada letra tem um significado diferente para a numerologia. É por isso que muitos artistas e políticos recorrem a numerólogos quando querem criar seu nome artístico, por exemplo.

Mas, se não é seu caso, a numerologia pode ser usada para saber mais sobre o significado por trás do seu nome de batismo. Continue a leitura para saber mais.

Para onde olhar?

É importante que você saiba que os números estarão presentes na sua vida desde quando sua concepção aconteceu até o momento em que você se despedirá da Terra.

Você pode analisar isso de perto observando o “trio central” alfabético do seu nome: a primeira letra do seu nome, a última e a primeira vogal que aparece.

A primeira letra do seu nome é a “pedra fundamental” da numerologia. Ela mostra de que forma você reage e lida com as situações e as adversidades do dia a dia. É o resumo da sua perspectiva e da sua mentalidade.

A última letra do seu nome fala sobre a sua persistência. Mostra o quão duro você trabalha e seu nível de dedicação aos seus projetos. E, por fim, a primeira vogal é um espelho da sua alma interior – e como você reage a impulsos.

Interessante, não é mesmo? Veja agora o significado de cada letra do alfabeto.

Numerologia: descubra o significado de cada letra do seu nome

A: ambição

A primeira letra do alfabeto é um sinônimo de ambição, liderança e confiança. Essa pessoa quer chegar em primeiro lugar e tem muita resiliência e concentração.

B: bravura

B tem uma mistura de bondade e bravura. A pessoa com essa letra no nome tem compaixão, é muito emotiva e aprecia tempo de qualidade com quem ama.

C: charme

Quem tem C no nome tem carisma, charme e é muito comunicativo. Também é uma pessoa otimista, que muitas vezes é vista como referência para quem está à sua volta.

D: determinação

Também pode ser de “disciplina”. É uma pessoa muito confiável, com um espírito empreendedor invejável e que não tem medo de expressar sua opinião.

E: entusiasmo

Para a numerologia, a letra E está fortemente associada com liberdade, inteligência e comunicação. Quem tem essa letra no nome cativa as pessoas por onde passa.

F: feroz

Quem tem F no nome não leva desaforo para casa e defende os seus com unhas e dentes – tal qual um felino. Até mesmo por isso, para essas pessoas, traição é algo imperdoável.

G: grandioso

Pessoas com G no nome gostam de ir além e pensar fora da caixa. São perfeccionistas, inteligentes e têm uma intuição para lá de afiada. Também são muito interessadas em viagens e leituras.

H: habilidoso

Quem tem H tem todas as ferramentas para o sucesso – e busca por isso também. Ele tende a viver a vida em função da carreira e do trabalho (e isso pode se tornar um problema).

I: inteligente

Engenhosos, estudiosos e com muito conhecimento acumulado no cérebro. Assim são as pessoas com letra I no nome. Também são pessoas que se interessam muito por tecnologia e muito misericordiosas.

J: jeitoso

Pessoas com a letra J têm muito compromisso, habilidade e ambição. São pessoas que nadam contra a corrente e criam um caminho próprio – e têm interesse em atividades que envolvem trabalhar o condicionamento físico.

K: bondade

Se você tem K no seu nome, uma coisa é certa: você trabalha bem em equipe. Essa é uma habilidade muito virtuosa. Você consegue se colocar no lugar do outro e há muita bondade em seu coração.

L: luz

Quem tem L no nome ilumina o ambiente com uma energia para lá de contagiante. Além disso, são pessoas otimistas.

M: meticuloso

A letra M faz com que a pessoa consiga focar muito mais a solução do que o problema. Por isso, tendem a ser pessoas inovadoras e criativas, que sabem sair de qualquer enrascada. Ah, e são gente com muito bom humor!

N: notável

Quem tem N no nome carrega consigo o dom natural da arte e da criação. Mas também faz da pessoa um espírito livre – daqueles que ficam mais felizes quando estão viajando. Para eles, a liberdade importa mais do que qualquer outra coisa.

O: obstinado

O indivíduo que tem a letra O no nome com certeza anda no caminho certo e ajuda quem vê por entre as suas andanças. Também tem uma conexão elevada com a espiritualidade e uma excelente bússola moral.

P: pateta

Mas é no sentido bom da palavra, está bem? Pessoas com a letra P no nome tendem a ser muito bem-humoradas, que gostam de brincadeiras e têm muito intelecto.

Q: quixotesco

Uma pessoa “quixotesca” é: generosamente impulsiva, sonhadora, romântica, nobre, mas um pouco desligada da realidade. Aqui também podemos acrescentar que quem tem Q no nome tem uma opinião muito forte e é cabeça dura para mudá-la.

R: resoluto

Pessoas com a letra R são sinônimo de praticidade e trabalho. Gostam de motivação para viver a vida e adoram uma lista de tarefas para riscar item por item. Ou seja, são pessoas muito práticas, mas que não conseguem ampliar muito o seu campo de visão.

S: sociável

Pessoas com essa letra no nome têm um carisma irresistível. Além disso, têm muita aptidão para nadar nas águas da profundidade emocional. Tudo isso com uma natureza dinâmica e convincente.

T: trabalhador

Quem tem a letra T no nome é um líder nato. Exalam eficiência em vários campos de habilidade, são extremamente produtivos e, mesmo com o cérebro a mil, transmitem paz e calma a quem está ao seu redor.

U: ultrassabedoria

Pessoas que carregam a última vogal do alfabeto no nome são dotadas de muita inteligência e sabedoria. Sem contar que são abençoadas por uma sorte incrível. No entanto, apesar de terem boas oportunidades, precisam trabalhar duro para garantir o que merecem.

V: vanguarda

Quem tem V no nome gosta de ser fora da casinha. São pessoas que conseguem superar obstáculos de maneiras extremamente criativas. Gostam de tudo aquilo que foge dos padrões, do moderno, do tecnológico.

W: obstinado

Pessoas com o W no nome são diretas, não gostam de firula e nem de mimimi. São ousadas, verdadeiras e muito sóbrias. Além de tudo, são muito leais.

X: existencial

A letra X se assemelha a uma cruz: um ponto de encontro entre o físico e o espiritual. São pessoas que têm uma certa aura de mistério, mas também têm uma energia sem igual. Não gostam de ser “a mesma coisa” para sempre e estão sempre em busca de evolução.

Y: original

Na numerologia, a letra Y está muito ligada à inovação – e também aos riscos que ela traz. No entanto, garante muita habilidade de liderança e sabedoria além da idade a quem a tem em seu nome.

Z: zelo

Z é a última letra do alfabeto, mas é uma das mais poderosas. Remete à sabedoria espiritual e à busca por conhecimento. Quem tem Z no nome é, mesmo que inconscientemente, guiado por um propósito de crescimento constante.