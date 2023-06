O Brasil é a maior potência ambiental do planeta, afirma Socorro Neri

A deputada Socorro Neri (PP) participou nesta segunda-feira (26) em Brasília, no plenário da Câmara dos Deputados da sessão solene em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente celebrado no último dia 5. Num discurso marcado pelo equilíbrio, a parlamentar ressaltou sua preocupação em garantir a sintonia entre utilização dos recursos naturais de forma sustentável com legítima preocupação social com os povos amazônidas. “A transição para uma economia verde não deve agravar desigualdades existentes, mas sim reduzi-las”, destacou.

Para a deputada acreana, é preciso conjugar acesso a oportunidades de emprego digno ,educação e saúde com preocupação responsável com o meio ambiente. “Afinal, são as comunidades mais pobres que sofrem com a degradação ambiental”, ressaltou. De acordo com a deputada, é vital que o desenvolvimento sustentável caminhe junto com a melhoria da qualidade de vida das populações presentes e futuras. Por isto mesmo, a parlamentar acreana defendeu políticas públicas que tragam em seu bojo conservação ambiental e gestão florestal sustentável de recursos em sentido amplo, como agrossilvicultura, manejo, pesca ,recursos hídricos e melhoria dos meios de subsistência amazônicos baseados em florestas em pé.

Para a representante do Acre, vive-se num momento extremamente delicado. E alertou: “Por um lado existe o avanço das mudanças climáticas e recrudescimento da pobreza. Por outro, iniciativas legislativas que sinalizam retrocesso”. De acordo com a deputada, não será concretizada a transição climática justa sem o esforço sincero de iniciativas governamentais de compromisso e empenho com desenvolvimento econômico aliado a progresso social em todos os níveis. “Cada um de nós tem um papel a cumprir…..Promovamos a inclusão dos mais vulneráveis e diminuição das desigualdades por meio da transição para uma economia verde.

Paris

Ainda na semana passada, Socorro Neri participou em Paris (França) de uma missão interparlamentar promovida pelo Grupo ICCF, que reuniu líderes de setores públicos e privados da América Latina, África, Europa e Ásia para aumentar a conscientização, promover diálogo e encontrar um espaço comum para responder a questões relativas à conservação ambiental em nível mundial. “Foi um evento extremamente gratificante que proporcionou aos participantes a chance de fortalecer a cooperação e promover a colaboração internacional em setores essenciais como silvicultura, vida selvagem, parques nacionais e áreas protegidas e oceanos, rios e pesca”, concluiu.