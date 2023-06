O Mestre da Fumaça: filme brasileiro premiado está em cartaz no Acre; veja onde assistir

O MESTRE DA FUMAÇA (The Smoke Master), longa-metragem da distribuidora Lança Filmes, vencedor do Prêmio do Público da 46ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, entra em sua quarta semana em cartaz nos cinemas brasileiros.

Dirigido por André Sigwalt e Augusto Soares, o filme tem em seu elenco principal Daniel Rocha (Avenida Brasil, Império, Quem Vai Ficar com Mário?), Tony Lee (Boca Fechada, Made in China), Tristan Aronovich (Alguém Qualquer, Sem Fio), Thiago Stechinni (Skull – A Máscara de Anhangá), Luana Frez (Acumuladora, Vera) e Cleber Colombo (Boleiros – Era Uma Vez o Futebol…, De Onde Eu Te Vejo).

Veja abaixo as salas e horários da quarta semana:

CINEMA CIDADE UF SALA HORÁRIOS Espaço Itaú Augusta São Paulo SP 5 13h30 Cine Vitória Aracaju SE 1 18h30 (10/junho) Cinema do Dragão Fortaleza CE 1 08/06 – 18h30

09/06 – 16h00

10/06 – 18h30

11/06 – 16h00

13/06 – 16h20 Cinema da Fundação/ Porto – Pré-estreia Recife PE 1 10/06 – 19h40 Arthousebc Camboriú SC Cinefilia 09 e 11/06 – 18h45 Cine Arte Recreio AC Rio Branco AC 1 08, 10, 12, 14/06 – 19h15 09, 11, 13/06 – 17h30

O Mestre da Fumaça (The Smoke Master) – 煙霧拳 – 2022

Escrito, dirigido e produzido por André Sigwalt e Augusto Soares

Elenco Principal: Daniel Rocha, Tony Lee, Luana Frez, Thiago Stechinni, Tristan Aronovich e Cleber Colombo.

Trilha Sonora: André Abujamra e Eron Guarnieri

Gêneros: Ação (Kung-fu), Comédia (Stoner movie), Fantasia

Tech Info: 104 min./ Color/ 4K/ 5.1 Digital

Idiomas: Chinês, português e inglês (30%/ 60%, 10%)

Sinopse: Em 1949, quando um famoso Mestre da Fumaça se recusa a treinar os exércitos da Tríade, a máfia chinesa lança sobre ele a temida “Vingança das Três Gerações”. Ao morrer, o mestre passa este terrível legado aos seus descendentes. Apesar de lutar com maestria, seu primogênito não resiste e a maldição passa à terceira geração, atingindo os irmãos Daniel (Thiago Stechinni) e Gabriel (Daniel Rocha), que sobreviveram e foram criados por Mestre Abel (Cleber Colombo), antigo amigo da família.

Mas essa nova geração de vilões encontra dificuldades em respeitar antigas tradições, e os planos da Tríade se frustram quando brigas entre seus brutamontes e o grupo de alunos do Mestre Abel deixam Daniel hospitalizado, um ano antes da luta final. Neste momento, Gabriel, o irmão mais novo, finalmente descobre a verdade sobre sua rixa familiar e decide procurar o atual Mestre da Fumaça (Tony Lee) por conta própria, sem nenhum treinamento prévio.

Com pouco tempo para salvar o irmão, Gabriel precisa conquistar a confiança de seu novo mestre e aprender as técnicas desse estilo de arte marcial polêmico e chapado para conseguir sobreviver a Caine (Tristan Aronovich), o líder invicto da Tríade, e acabar com a maldita “Vingança das 3 Gerações”.