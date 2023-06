Ocupantes do Titan não sentiram a morte, diz especialista

A pressão no submersível Titan, que levava cinco pessoas para ver os destroços do Titanic no fundo do mar, era tão grande que sua implosão provavelmente aconteceu em uma fração de milissegundo, de acordo com Aileen Maria Marty, ex-oficial da Marinha e professora de medicina de catástrofes da Universidade Internacional da Flórida, em entrevista à emissora americana CNN.