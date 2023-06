Operação conjunta resulta em prisão por tráfico de drogas no interior do Acre

Um boliviano foi preso acusado de tráfico de drogas na manhã deste sábado (3) em Epitaciolândia, município do interior do Acre. A operação, que reuniu homens da Polícia Civil, Penal, Gefron e Giro, fechou um ponto de venda de drogas que funcionava na casa do acusado no bairro Satel.

O boliviano já era conhecido das forças de segurança do estado e estava sendo monitorado por prática de tráfico de drogas na região. Ao perceber a aproximação da polícia, o acusado colocou drogas no vaso sanitário e engoliu outras trouxinhas que vendia, tentando se livrar do flagrante.

Apesar da tentativa de ocultar as provas do crime, a operação resultou em apreensão de drogas e na prisão do acusado. Ele foi encaminhado para o Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia, para uma lavagem estomacal e, após receber alta médica, será levado para a Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia para prestar esclarecimentos ao delegado Luís Tonini. O boliviano ficará à disposição da Justiça.