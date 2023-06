Operação Fim da Linha: polícia do Acre cumpre 11 mandados em combate ao crime organizado

A Polícia Civil do Acre participou da Operação Fim da Linha – do Oiapoque ao Chuí, deflagrada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira (7). A operação vista o combate à lavagem de dinheiro e o tráfico de drogas.

A Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), por da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (DIOPI/SENASP/MJSP), no âmbito do Projeto M.O.S.A.I.C.O., prestou apoio logístico e operacional, viabilizando o trabalho integrado entre as Polícias Civis de 22 estados e do Distrito Federal (RS, SC, PR, MS, MT, RO, AC, MG, SP, DF, RJ, RR, ES, CE, RN, BA, GO, PA, AM, MA, AP, TO, PI).

No Acre, 11 mandados de busca e apreensão em sete bairros de Rio Branco, sendo eles: Santa Inês, Cidade do Povo, Carandá, Boa Vista, Aeroporto Velho, Bosque e Boa União. Diversos aparelhos celulares foram apreendidos, pois esses objetos são de fundamental importância para colher informações para ações futuras da Polícia Civil.

Ao todo, foram cumpridos mais de 380 mandados de busca e apreensão, quatro de prisões preventivas, busca e apreensão de 187 veículos, sete embarcações e nove aeronaves, em 113 municípios. Tiveram as contas bancárias bloqueadas 188 investigados. Há, ainda, 86 veículos e 42 imóveis com gravame e indisponibilidade.

A ação foi considerada um importante passo no combate ao crime organizado no Acre, e a Polícia Civil reforça seu compromisso em continuar trabalhando incansavelmente para garantir a segurança e a paz na região. A população é encorajada a colaborar, denunciando atividades suspeitas e contribuindo com informações que possam auxiliar as autoridades no combate ao crime.

Nas redes sociais, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, falou sobre a importância da operação. “Uma grande operação nacional integrada de combate ao crime organizado, com apoio logístico e operacional do Ministério da Justiça”, disse.