Os 4 grandes fatores que explicam por que os casamentos terminam em divórcio

Pombinhos prestes a se amarrar ou aqueles já comprometidos podem querer afinar os ouvidos para isso. Pesquisadores, liderados por um professor de psicologia renomado, focaram em alguns comportamentos irritantes que podem balançar o seu “até que a morte nos separe” e levá-lo direto ao divórcio.

Conheçam o Dr. John Gottman, o gênio por trás desse radar de detecção de divórcio. Ele passou décadas investigando o labirinto da previsão de divórcio e estabilidade conjugal. Seu livro, “What Predicts Divorce?” funciona como um tipo de mapa para os deslizamentos perigosos que levam à cidade do divórcio.

Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse dos Divórcios

No centro do palco, temos os “Quatro Cavaleiros do Apocalipse”, as marcas registradas do desmoronamento matrimonial. Estes são Desprezo, Crítica, Defensividade e Bloqueio. É como uma banda terrível que não para de tocar seus piores sucessos.

O Desprezo, o vilão desagradável, trata de desprezar as preocupações do seu parceiro. É aquele sarcasmo azedo, aquele revirar de olhos depreciativo ou aquela ridicularização dolorosa.