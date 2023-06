Pai de bebê que morreu asfixiado tem casa invadida, é baleado e fica em estado grave

André de Oliveira, de 31 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio por arma de fogo, após ter a cada invadida na noite desta quinta-feira (29), em retaliação a morte do filho dele o recém-nascido Enzo Souza Oliveira, de 1 mês e 20 dias, que morreu vítima de asfixia mecânica, no bairro Aeroporto Velho, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, André estava dentro da própria residência na rua Acre, no bairro Aeroporto Velho, com a esposa e uma criança que é filho do casal, quando foi chamado por uma mulher na frente da residência. A vítima abriu a janela e já foi surpreendido por dois homens que pularam para dentro do imóvel e um deles, de posse de uma arma de fogo, disparou duas vezes contra André, que foi atingido com um tiro no abdômen e outro no pescoço que atingiu a medula da vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, prestou os atendimentos e encaminhou o homem ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo informações da médica do Samu, André não possui mais os movimentos da perna nem nos braços, correndo o risco de ficar tetraplégico.

Policiais militares do 1° Batalhão também estiveram no local, colheram as características da autor do crime e fizeram ronda na região, mas os acusados não foram presos até o fechamento dessa matéria.

A reportagem esteve no local e foi informada que a tentativa de homícidio contra André foi uma represália à morte do filho dele de um mês e 20 dias. Segundo os vizinhos, André teria jogado o bebê em um terreno baldio, voltou para buscar o filho e matou ele asfixiado. A facção local teria então resolvido fazer a “justiça com as próprias mãos” e tentou matar o homem a tiros.