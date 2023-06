Paola Eliomara é eleita Rainha da Expo Acrelândia 2023; veja as fotos

A Expo Acrelândia 2023 tem a sua rainha! Na noite deste sábado (17), Paola Eliomara venceu as outras cinco concorrentes e se consagrou a rainha da festa. Um bom público compareceu na sede da Associação dos Pecuaristas do município, para acompanhar o evento. O evento teve a organização da empresária, Maiara Rayane, proprietária Boutique da Ray com a Associação dos Pecuaristas do Município de Acrelândia – ASPMA.

O desfile foi marcado pela entrada em grupo, e depois cada candidata fez duas entradas individuais usando traje country e traje típico. A missão para eleger a nova rainha ficou por conta dos jurados: Karoline Machado, Pablo Selhost, Carmen Rocha e a Rainha da ExpoAcre 2019, Amanda Diniz.

Ao final, Paola Eliomara foi eleita a Rainha. Anna Paula foi eleita Princesa e Romila Estefany a Madrinha do evento. A Rainha, Princesa e Madrinha da Expo Acrelândia 2023 receberam faixas, buquês de flores e a premiação em dinheiro no valor de R$ 500 reais, brindes e passaportes vips para a exposição.

A influenciadora e rainha da ExpoAcre 2019, Amanda Diniz, trouxe novidades exclusivas do concurso para o ContilNet. Com exclusividade, a coluna Douglas Richer, recebeu cliques do evento que agitou a noite em Acrelândia: Veja fotos!