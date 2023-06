Pastor do RJ, novo secretário de Direitos Humanos quer deixar legado para juventude

O novo secretário de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, Alexander Santos de Carvalho, agradeceu a confiança do governador Gladson Cameli e da vice-governadora Mailza Gomes, nesta quinta-feira (15), durante o evento de comemoração de 61 anos do Estado do Acre.

Escolhido para ocupar a vaga de Lauro Santos, o novo gestor é natural do Rio de Janeiro, residindo no Acre há 24 anos. Graduado em Teologia e Filosofia, é pastor da Igreja Batista do Bosque e presidente da Fundação Semear, onde realiza um trabalho de assistência social há 13 anos.

Ao ContilNet, o secretário destacou o trabalho social que já vem realizando há bastante tempo no Acre e agradeceu os votos de confiança de Cameli e Mailza. Segundo ele, a sua equipe iniciará nos próximos dias um planejamento para atender a expectativa de toda a cúpula do Governo.

“Quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer o nosso governador Gladson e a nossa vice Mailza. Nós já trabalhamos com isso há muito tempo na igreja, instituições, e hoje como secretário a intenção nossa é atender não só a população, mas deixar um legado para a juventude por um Acre melhor. Fico muito feliz. Vamos fazer um planejamento para que a gente possa verdadeiramente atender a expectativa da nossa chegada”, afirmou.