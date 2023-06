Pastor é atropelado por motociclista bêbado enquanto empurrava moto em Rio Branco

O pastor evangélico Rilton Almeida Lima, 50 anos, foi atropelado no final da tarde deste sábado (24), na travessa Beija-flor, no bairro Calafate, em Rio Branco (AC).

Segundo informações de testemunhas, Rilton e sua esposa transitavam na travessa, no sentido para estrada do Calafate, empurrando a própria motocicleta de modelo Honda CG 125 Fan, de cor preta, MZR-4D24, quando o motociclista Francisco Ordonio Amorim Leite, 51 anos, que trafegava no mesmo sentido, na motocicleta modelo Yamaha Fazer, 250, de cor vermelha placa OXP-8049, atropelou o pastor.

Com o impacto, Rilton sofreu fraturas nas duas pernas e uma delas teve fratura exposta, além de escoriações. Já Francisco sofreu apenas escoriações. A esposa de Rilton, que estava mais atrás, saiu ilesa.

Revoltados, populares queriam agredir Francisco por estar embriagado e ter causado o acidente. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou duas ambulâncias para a ocorrência, sendo uma básica e outra avançada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Rilton ao Pronto-Socorro de Rio Branco (Huerb) em estado de saúde grave. Francisco recebeu atendimento médico e também foi levado ao PS em estado estável.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito (BPTrans) estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. As motos foram removidas por familiares das vítimas.