Pedro Longo preside sessão solene em homenagem aos 50 anos da Embrapa

Aconteceu no plenário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta quinta-feira (1), a sessão solene em homenagem aos 50 anos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

O evento é fruto de um requerimento do deputado e vice-presidente da Aleac, Pedro Longo, que reforçou a importância da instituição que busca soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura, em benefício de toda a sociedade sociedade.

“Tenho enorme satisfação por ter sido escolhido pela Embrapa para propor essa sessão solene em homenagem à essa instituição tão importante. O trabalho que vocês desenvolvem, de apoio e pesquisas na área da agricultura familiar e do agronegócio, é de extrema importancia porque produzem um resultado concreto na economia, na agricultura familiar e, consequentemente, no desenvolvimento do nosso Estado”, destacou.

Participaram da sessão solene o secretário de Estado de Agricultura, Luiz Tchê – representando o governador Gladson Cameli -; a prefeita em exercício, Marfisa Galvão; o presidente da Federação da Agricultura, Assuero Veronez; o superintendente de Agricultura e Pecuária do Estado, Paulo Felipe Teixeira; a representante da Embrapa, Alessandra Silva; e o chefe-geral da Embrapa Acre, Bruno Pena Carvalho.

Ao final do evento, Pedro Longo, Luiz Tchê e Bruno Pena entregaram aos integrantes da Embrapa algumas homenagens.

“É preciso honrar essas pessoas. No caso da Embrapa, sobram motivos importantes para que o trabalho de vocês seja reconhecido. Deixo meu total agradecimento e apoio a todos”, finalizou.