Pedro Sampaio revela que a bissexualidade não foi bem aceita pelo pai

Pedro Sampaio falou sobre como a bissexualidade afetou as relações com os familiares. O artista afirmou que fez a revelação, primeiramente, para as pessoas mais próximas como amigos e parentes.

“No começo desse ano, logo depois da virada, decidi ter uma conversa sincera com minha mãe, minha irmã e minha tia. Acredito que todas as pessoas LGBTQIAPN+ passam por esse momento. O papo foi tranquilo”, revelou em entrevista para a Quem.

O pai dele, entretanto, não aceitou muito bem a novidade. “Com meu pai, no entanto, foi diferente. Ele sofreu. Mas deixei claro que só estava me mostrando como filho e que não esperava nada. […] Ele ficou cabisbaixo e introspectivo por um tempo.”

Apesar disso, o pai de Pedro Sampaio assimilou a revelação e voltou a falar com o filho. “Certo dia, papai entrou no meu quarto para pedir desculpas, pois sabia que estava diferente comigo desde a descoberta”, disse o DJ.

Figura pública, o artista falou também sobre assumir a sexualidade publicamente. “Costumo ser reservado, mas não dá para se calar sobre isso [bissexualidade], não seria honesto nem saudável me esconder. Preciso ser um agente do movimento, falar, ouvir, ocupar espaço”, explicou Pedro Sampaio.