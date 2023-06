Petecão diz que ministros de Lula são mais acessíveis e elogia Marina: “Referência mundial”

O senador Sérgio Petecão participa da sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) desta quarta-feira (7).

Petecão que já foi presidente da Mesa Diretora durante 4 mandatos consecutivos, defendeu o Governo Federal no plenário da casa e evidenciou a relação próxima com o presidente Lula. O senador do PSD lembrou que nos primeiros 6 meses de gestão, o Acre já recebeu várias visitas ministeriais importantes.

“O Brasil passa por um momento de transformação e hoje é preciso reconhecer que a relação do governo melhorou muito. Os ministros são mais acessíveis. O ministro Valdez Góes já esteve no Acre duas vezes”, disse.

VEJA TAMBÉM: Eduardo diz que Petecão é o maior interlocutor de Lula e confirma aproximação do PSD com PT

Assim como o deputado Eduardo Ribeiro, o presidente da Mesa Diretora da atual legislatura da Aleac, Luiz Gonzaga (PSDB), agradeceu a presença do senador na Casa e disse que Petecão é o “maior interlocutor do governo federal no Acre”.

Relação com Marina Silva

Ainda no discurso no plenário, Petecão relembrou das agressões sofridas pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, após deputados de Rondônia, durante a reunião do Parlamento Amazônico na Aleac, debocharem e condenar a atuação da acreana na pasta ministerial. O senador condenou os ataques e disse que Marina é uma referência mundial na defesa da Floresta Amazônica.

“Eu estive na COP e lá estavam as autoridades do mundo todo, que estavam discutindo sobre o Meio Ambiente. Uma das pessoas mais assediadas, mais procuradas, era a Marina. Não estou puxando saco e nem preciso. É uma referência mundial”, disse o senador.