Petrobras vai reduzir gasolina em 5,3% nas refinarias a partir de sábado

A Petrobras anunciou que vai reduzir o preço médio da gasolina nas refinarias e do gás de cozinha (GLP) para distribuidores a partir deste sábado, 1º de julho. A redução no litro do combustível é de 5,3%, ou 0,14 centavos, passando de 2,65 reais para 2,52 reais. Já o gás de cozinha será reduzido em 0,10 centavos por quilo, passando para 31,66 reais por botijão de 13kg.

A redução do preço na gasolina ocorre um dia após a retomada total da cobrança dos impostos federais sobre gasolina e etanol, que pressionou em 0,34 centavos o preço na bomba. A volta da cobrança aconteceu porque a MP que reduzia esses impostos caducou.

Segundo a estatal, a queda nos preços tem como objeto “a manutenção da competitividade dos preços da companhia frente às principais alternativas de suprimento dos seus clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino em equilíbrio com os mercados nacional e internacional”.

Esse é o terceiro reajuste para baixo feito pela petroleira desde maio, quando anunciou o fim da política de paridade no preço dos combustíveis. Segundo a Abicom, associação que representa os importadores, a gasolina vendida no país está defasada em 8% em relação ao mercado internacional.