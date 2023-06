PF prende quatro pessoas por transporte ilegal de madeira em Guajará

Quatro suspeitos foram presos pela Polícia Federal de Cruzeiro do Sul, Acre, nesta sexta-feira (23), em flagrante por transporte ilegal de aproximadamente duas toneladas de madeira, no município de Guajará (AM).

Em diligências preventivas de combate à criminalidade em um ramal, a equipe da Polícia Federal se deparou com um caminhão onde encontraram a madeira escondida dentro da mata, parcialmente coberta por galhos.

Os quatro suspeitos, que foram abordados no mesmo ramal e confessaram ser os transportadores da madeira ilegal, foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal em Cruzeiro do Sul/AC para a adoção dos procedimentos legais.

Eles poderão responder pelo crime de transporte ilegal de madeira sem autorização da autoridade competente, nos termos do parágrafo único do art. 46 da Lei 9.605/1998 (Lei dos Crimes Ambientais), além do crime de Associação Criminosa, previsto no art. 288 do Código Penal.

Com informações da ASCOM PFAC